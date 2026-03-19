دعوة لتحرّك موحّد للأطباء: وقفات تضامنية داخل المستشفيات رفضًا لاستهداف القطاع الصحي

دعت الجهات النقابية والطبية إلى تحرّك موحّد يشمل اللجان الطبية في مختلف المستشفيات، في ظل التصعيد المستمر وما يتعرّض له القطاع الصحي من استهداف واعتداءات، مؤكدة ضرورة تحمّل المسؤوليات المهنية والإنسانية في هذه المرحلة.

وطالبت الدعوة بتنظيم وقفات تضامنية داخل المستشفيات، يتم خلالها تلاوة البيان الصادر عن نقيب الأطباء، والتعبير عن موقف واضح وصريح يرفض استمرار الانتهاكات بحق القطاع الصحي، مع التشديد على التمسك بحماية كرامة المهنة وضمان سلامة العاملين فيه.

وحددت الدعوة يوم الاثنين 23 آذار عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا موعدًا لهذه الوقفات، على أن تُنظم داخل حرم المستشفيات، داعية اللجان الطبية إلى أوسع مشاركة ممكنة.

كما دعت وسائل الإعلام إلى مواكبة هذا التحرّك، لما له من أهمية في تسليط الضوء على التحديات والمخاطر التي تهدّد القطاع الصحي، وإيصال صوت الأطباء إلى الرأي العام.

واعتبرت الجهات الداعية أن هذه الخطوة تشكّل محطة مفصلية تستدعي أعلى درجات الالتزام والتضامن، تأكيدًا على وحدة الجسم الطبي ودوره الوطني في مواجهة الأزمات.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله