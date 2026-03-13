“بلومبرغ”: السعودية تستأجر ناقلات نفط بأسعار مرتفعة للالتفاف على إغلاق مضيق هرمز



أفادت وكالة “بلومبرغ” بأنّ شركة الشحن الوطنية السعودية “البحري” بدأت عملية استحواذ واسعة على ناقلات النفط الفائضة بأسعار مرتفعة للغاية، في محاولةٍ لإنشاء “ممر التفافي” عبر البحر الأحمر.



وتأتي هذه الخطوة الطارئة لتأمين نقل الخام السعودي من ميناء ينبع الغربي، كحلٍ بديل ومكلف لمواجهة حالة الشلل التام التي أصابت الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي بسبب العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران.



ووفقاً لـ”بلومبرغ”، فإنّ الشركة السعودية استأجرت 6 ناقلات ضخمة على الأقل خلال الأيام الماضية، وسط توقعات من وسطاء بحريين بأن حجم التعاقدات أكبر بكثير مما أُعلن عنه.



وتعكس هذه التحركات المتسارعة حجم القلق السعودي من استمرار إغلاق المضيق الحيوي، حيث تسابق الرياض الزمن لتفادي توقف إمداداتها النفطية، على الرغم من التكاليف الباهظة التي تفرضها شركات الشحن العالمية لاستغلال حاجة المملكة الماسة لممرات بديلة في ظل التصعيد الإقليمي الراهن.



وفي السياق، يؤكد المسؤولون الإيرانيون أنّ طهران لم تغلق مضيق هرمز، بل إنّه مغلق بسبب الحرب التي افتعلتها واشنطن و”إسرائيل” في المنطقة. يُذكر أنّ مضيق هرمز يشهد عادةً مرور 20% من النفط العالمي والغاز الطبيعي المسال.

المصدر: الميادين