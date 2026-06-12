ايران | القوات الإيرانية تمنع عبور ناقلة نفط مخالِفة في مضيق هرمز

أفادت وكالة “فارس” الإيرانية، أن القوات الإيرانية منعت، قبل دقائق، عبور ناقلة نفط مخالِفة، وذلك عقب دخولها إلى نطاق مضيق هرمز من دون تنسيق مسبق.

وفي السياق، تحدّثت وكالة “مهر” الإيرانية عن سماع دوي انفجار في عرض البحر، على بعد نحو كيلومترين من ساحل ميناء سيريك بمحافظة هرمزكان، فيما أوضحت وكالة “تسنيم”، أن الأصوات المسموعة قرب ميناء سيريك قد تكون مرتبطة بإجراءات القوات المسلحة لمنع مخالفات العبور في مضيق هرمز.

بدوره أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارين في ميناء بندر عباس جنوب البلاد.

يُذكر أن الدائرة الإيرانية لإدارة الممرات المائية في المياه الخليجية، كانت قد أكّدت، الخميس، أنّ مضيق هرمز “سيظل مغلقاً حتى إشعار آخر”، موضحةً أن ذلك يأتي بعد “التوترات التي أثارتها القوات الأميركية المعتدية في المنطقة، وبناءً على البيان الصادر عن القوات المسلحة الإيرانية الليلة الماضية”.

كما دعت الدائرة الإيرانية جميع الجهات الحاصلة على تصاريح عبور إلى التحلي بالصبر، وانتظار التعليمات اللاحقة الصادرة عن الجهات المختصة.

المصدر: وساىل اعلام ايرانية