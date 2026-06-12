إيران تمنع ناقلة نفط من عبور مضيق هرمز وتؤكد استمرار إجراءات الإغلاق

منعت القوات المسلحة الإيرانية ناقلة نفط من عبور مضيق هرمز، بعدما دخلت منطقة المضيق من دون تنسيق مسبق، في ظل الإجراءات الاستثنائية المتخذة عقب إعلان إغلاق الممر المائي الحيوي.

وأفادت مصادر مطلعة أن القوات الإيرانية أوقفت الناقلة المخالفة ومنعتها من متابعة مسارها، مؤكدة التزامها بالتعليمات والإجراءات المعمول بها في المنطقة خلال المرحلة الراهنة.

ويأتي ذلك بعد إعلان هيئة إدارة الممر المائي في الخليج الفارسي إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، على خلفية التوترات الأمنية والتطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن قرار الإغلاق جاء نتيجة الظروف الاستثنائية السائدة، داعية جميع السفن والجهات الحاصلة على تصاريح عبور إلى انتظار التعليمات والتوجيهات اللاحقة الصادرة عن الجهات المختصة.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والطاقة في العالم، ما يجعل أي تطورات تتعلق بحركة الملاحة فيه محط اهتمام ومتابعة دولية واسعة.

المصدر: قناة العالم