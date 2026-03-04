وزارة الصحة الايرانية: 926 شهيداً و6,186 جريحاً في العدوان الأمريكي – الإسرائيلي

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة إحصاءات محدثة حول أعداد الشهداء والجرحى جراء العدوان الأمريكي – الإسرائيلي، كاشفاً أن إجمالي عدد الجرحى بلغ 6,186 شخصاً.

وأوضح أن 2,054 جريحاً استدعت حالاتهم الإدخال إلى المستشفيات، فيما تم علاج 3,545 شخصاً وخروجهم مباشرة، في حين تلقى 552 مصاباً العلاج في موقع الحادث.

وبيّن أن عدد الشهداء ارتفع إلى 926 شهيداً، فيما بلغ عدد العمليات الجراحية المنفذة 502 عملية.

وأشار إلى أن عدد الجرحى تحت سن 18 عاماً بلغ 301 شخص، بينهم 39 طفلاً دون سن الخامسة. وأصغر الجرحى سناً طفل يبلغ من العمر ستة أشهر في بستان آباد، فيما كان أكبر الجرحى رجلاً يبلغ من العمر 91 عاماً في كامياران.

وفي ما يتعلق بالشهداء، أفاد بأن 180 شهيداً هم دون سن 18 عاماً، بينهم ثلاثة أطفال دون سن الخامسة، وأصغر الشهداء طفل يبلغ من العمر عاماً واحداً في طهران.

المصدر: موقع المنار