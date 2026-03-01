استهداف بيت شيمش.. نقاط حساسة اسرائيلية تحت القصف الإيراني

شهدت منطقة بيت شيمش اليوم سلسلة من الاستهدافات الصاروخية الإيرانية التي أسفرت عن وقوع قتلى صهاينة وعدد من المفقودين تحت الأنقاض، وسط استمرار حالة الحيرة بشأن طبيعة الأسلحة المستخدمة في الضربات.

وتتميز منطقة بيت شيمش بأهميتها الاستراتيجية، إذ تضم مواقع مدنية حساسة ومؤسسات صناعية وعسكرية وتكنولوجية. واسفر القصف عن تدمير مخازن ضخمة وصناعات متعددة في المنطقة، التي تقع على محور حيوي بين القدس المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية، ما يزيد من أهمية هذه المواقع من الناحية اللوجستية والعسكرية.

المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في الضفة الغربية ديب حوراني.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فان بعض منظومات الدفاع الصهيونية لم تعمل بشكل فعال أثناء الضربة، وأن صافرات الإنذار لم تُفعّل في جميع المناطق، كما لفتت التقارير إلى أن الصواريخ الإيرانية الجديدة، بما في ذلك صاروخ “فاتح” الذي يزن حوالي 500 كيلوغرام من المتفجرات، نجحت في اختراق منظومات الدفاع الصهيونية، ما يمثل ضربة نفسية وعسكرية للكيان الإسرائيلي، ويثير مخاوف كبيرة من فقدان الشعور بالأمان بين المستوطنين.

وسقطت صواريخ أخرى في مناطق مختلفة، بينما لا تزال هناك تكتمات بشأن الأضرار والخسائر الحقيقية.

وأكد خبراء صهاينة أن أي تصعيد إيراني إضافي سيزيد الضغط على الجبهة الداخلية الصهيونية، وسيعكس فشل محاولات الجيش الإسرائيلي للتقليل من تأثيرات القصف الإيراني على المواقع الاستراتيجية، ما يجعل احتمالية تصاعد الخسائر والإضرار مستمرة في المستقبل القريب.

المصدر: موقع المنار