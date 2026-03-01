9 قتلى في تظاهرة أمام القنصلية الأميركية في كراتشي احتجاجاً على اغتيال الإمام الخامنئي

لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم، الأحد، خلال تظاهرة أمام القنصلية الأميركية في مدينة كراتشي الباكستانية، احتجاجاً على اغتيال الإمام السيد علي الخامنئي، وعلى العدوان الأميركي – الإسرائيلي على إيران.

وحاول المئات من المتظاهرين اقتحام مقر القنصلية في كراتشي، ودخلوا في مواجهات مع الشرطة. وأفادت الحصيلة الصادرة عن المستشفى بمصرع 9 أشخاص متأثرين بإصابات ناجمة عن طلقات نارية، فيما كان الناطق باسم مؤسسة «إيدهي» الإسعافية محمد أمين قد أبلغ وكالة فرانس برس في وقت سابق بسقوط 20 جريحاً.

وتسلّقت مجموعة من الشبان البوابة الرئيسية، ووصلوا إلى الباحة الأمامية للمبنى، حيث حطّموا بعض النوافذ. وردّت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المحتجين لفضّ التظاهرة، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وأظهرت تسجيلات متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي شباناً يحطّمون نوافذ في المبنى الرئيسي للقنصلية، المحاط بسياج شائك.

وفي سياق متصل، خرج الآلاف إلى الشوارع في مدينة لاهور شرقي البلاد، فيما نزل نحو أربعة آلاف شخص إلى شوارع العاصمة إسلام آباد في تجمّعات حاشدة، تعبيراً عن التضامن مع إيران وتنديداً بالعدوان عليها.

وفي مدينة سكردو شمالي البلاد، اقتحم متظاهرون مكتباً تابعاً للأمم المتحدة وأضرموا النيران فيه.

المصدر: أ.ف.ب.