أنصار الله تدين العدوان الأميركي – الإسرائيلي على إيران: لن يكسر إرادتها ولن يتوقف عند حدودها

أدان المكتب السياسي لحركة أنصار الله العدوان الأميركي – الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرًا أنّه يشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادتها واعتداءً سافرًا على دولة مستقلة.

وأكد المكتب السياسي تضامن الشعب اليمني مع الشعب الإيراني المسلم الشقيق، وقيادته وجيشه وحكومته، مشددًا على أنّ هذا العدوان يأتي على خلفية المواقف المبدئية التي تتبناها إيران في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أنّ من يعتقد أنّ الاستهداف يطال إيران وحدها فهو مخطئ، معتبرًا أنّ ما وصفه بـ«العربدة الصهيو–أميركية» لا يستهدف طهران فحسب، بل يندرج في إطار مشروع أوسع لإعادة رسم معالم المنطقة بما يخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية.

وأضاف أنّ الهجمة الصهيونية الأميركية تهدف إلى فرض ما يُسمّى «الشرق الأوسط الجديد»، مؤكّدًا أنّ العدوان لن يثني الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن مواقفها، ولن يكسر إرادتها، بل سيزيدها تمسكًا بخياراتها، لتبقى نموذجًا في القوة والعزيمة والثبات في مواجهة التحديات.

المصدر: المكتب السياسي لحركة أنصار الله