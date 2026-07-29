تصعيد إسرائيلي متواصل جنوب لبنان.. تفجير منازل وتوغّل دبابات في القطاع الغربي

في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، يواصل جيش العدو تنفيذ عمليات عسكرية تصعيدية تشمل الغارات والتفجيرات والقصف المدفعي وإحراق المنازل والأراضي، وسط صمت السلطة اللبنانية المفاوضة.

وأقدمت قوات الاحتلال فجر اليوم على تفجير ونسف عدد من المنازل في قرى القطاع الغربي، لا سيما في بلدة المنصوري – منطقة المشاع، كما نفذت عمليات تفجير وإحراق طالت منازل في بلدات مركبا وطلوسة والطيبة والقنطرة وحداثا، بالتزامن مع استمرار تحليق الطيران المسيّر المعادي فوق أجواء الجنوب.

وفي تطور ميداني، توغلت دبابتان من طراز “ميركافا” تابعتان لجيش العدو باتجاه أطراف بلدة عيتا الجبل من جهة بلدة حداثا، حيث نفذتا عمليات تمشيط في المنطقة قبل أن تنسحبا باتجاه حداثا وسط إطلاق نار كثيف.



وينضم إلينا من جنوب لبنان مراسلنا علي شبيب.