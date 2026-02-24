الحكومة الإيرانية: نُفضّل الدبلوماسية على الحرب لكننا سنستخدم أدوات الردع لمنع أي خطأ بالحسابات

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية، فاطمة مهاجراني ان إيران تفضل الدبلوماسية على الحرب وتعمل في مجال الدبلوماسية بشكل جدى وفعال.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية، فاطمة مهاجراني خلال مؤتمر صحفي لها اليوم الثلاثاء: يخضع سلوكنا لخطط واستراتيجيات الدولة الأساسية. نتصرف بجدية وتناسق تام في مجال الدبلوماسية الفعّالة.

وأضافت مهاجراني: كما تم التأكيد مرارًا، تُفضّل إيران الدبلوماسية على الحرب؛ ولكن تجدر الإشارة إلى أن الدبلوماسية والردع كلاهما استراتيجيتان تهدفان إلى صون الكرامة الوطنية وتأمين المصالح الوطنية.

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة: انه إلى جانب السعي الجاد نحو الدبلوماسية، يُعدّ تعزيز الردع الحاسم أيضًا على جدول أعمال القوات المسلحة، وهي على أتمّ الاستعداد؛ وتؤكد التدريبات الأخيرة هذا الأمر. في الوقت نفسه، يُتابع مسار المفاوضات بدقة ويقظة تامتين.

وتابعت: نُراقب التطورات بذكاء، وسنلتزم بنتائج العملية الدبلوماسية، وسنستخدم جميع أدوات الردع لمنع أيّ سوء تقدير. وخلاصة القول، نحن على أتمّ الاستعداد لكلا المسارين.

المصدر: وكالة مهر