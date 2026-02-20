صحيفة “هافنغتون بوست” الأمريكية تنتقد ترامب: يقود أمريكا إلى حرب مع إيران لإنهاء برنامج زعم أنه “دمره” بالفعل

انتقدت صحيفة “هافنغتون بوست” الأمريكية تصعيد الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، متسائلة عن أسباب شن هجوم جديد على المنشآت النووية بعد أقل من 8 أشهر من إعلانه “القضاء التام” عليها.

وقالت الصحيفة في تقرير: “وضع الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة على حافة الحرب ضد إيران بهدف إنهاء برنامجها النووي، وذلك بعد أقل من ثمانية أشهر من إعلانه القضاء التام والكامل على هذا البرنامج”.

وأضافت “بعد ثمانية أشهر، لم يوضح ترامب سبب ضرورة شن هجوم ثانٍ على إيران الآن، إذا كان برنامجها النووي قد دمر بالفعل بضربته الجوية العام الماضي”، في إشارة إلى عملية “المطرقة منتصف الليل” التي شنتها القوات الأمريكية في يونيو 2025.

وكشفت الصحيفة أن البحرية الأمريكية تمتلك بالفعل مجموعة حاملات طائرات هجومية ضمن مدى الطائرات والصواريخ الإيرانية في بحر العرب.

كما تتجه مجموعة أخرى إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث ستكون أيضا ضمن المدى، وجاهزة لحماية إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة من أي ضربات انتقامية.

واختتمت “هافنغتون بوست” تقريرها بالقول إن “ترامب يقود الولايات المتحدة إلى حرب لإنهاء برنامج أسلحة زعم أنه قد دمره بالفعل”.

هذا وأعلن ترامب، يوم الخميس، أن لدى إيران مهلة أقصاها 15 يوما للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي.

ونقلت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض عن ترامب قوله إن “10 ستكون وقتا كافيا.. 10 أيام أو 15 يوما بحد أقصى.. سنتوصل إلى اتفاق بطريقة أو بأخرى”.

وحذر ترامب من أن “أمورا سيئة” ستحدث لإيران ما لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، دون أن يحدد طبيعة هذه الأمور.

المصدر: روسيا اليوم