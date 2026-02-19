الخميس   
    دولي

    شقيقة كيم تثمن اعتذار سيئول عن طائرات مسيرة وتحذر من تكرارها

      أعربت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن تقديرها لتعهدات كوريا الجنوبية بمنع تكرار توغلات الطائرات المسيّرة في أجواء الشمال، متعهدة بتعزيز اليقظة الحدودية.

      جاء البيان عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA)، بعد يوم من إعراب وزير الوحدة الجنوبي جونغ دونغ يونغ عن أسفه لأربع حوادث اختراق بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026، أكدت اثنتان منها بيونغ يانغ.

      وأثنت كيم على “اعتراف” جونغ الرسمي بالحوادث، وتعهد سيئول بإعادة تفعيل اتفاقية 2018 المعلقة لوقف الأعمال العدائية، بما في ذلك منطقة حظر طيران.

      وحذرت كيم من “عواقب وخيمة” إذا تكرر الانتهاك، مشددة على ضرورته “لبقاء الجمهورية”، وأكدت اتخاذ خطوات عسكرية لتعزيز اليقظة على الحدود.

      يأتي ذلك في سياق تصريحات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في ديسمبر 2023، الذي اعتبر العلاقات بين الكوريتين كـ”دولتين معاديتين”.

      المصدر: وكالة يونهاب

