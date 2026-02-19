بوتين يعلن تسهيل انتقال الأجانب “ذوي الكفاءة” إلى روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء العمل على تسهيل انتقال المواطنين الأجانب الذين يمثلون مصلحة خاصة لروسيا إليها، خاصة من بين من يشاركون روسيا قيمها وثقافتها وتقاليدها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإشرافي لوكالة المبادرات الاستراتيجية، حيث قال رئيس الدولة: “سنقدم المساعدة في انتقال المواطنين الأجانب إلى روسيا. لقد بدأنا هذا العمل بالفعل تجاه الأشخاص الذين يشاركوننا قيمنا التقليدية الروسية وثقافتنا وعاداتنا”.

وكشف بوتين أن المتخصصين الأجانب الذين يمثلون اهتماما خاصا للبلاد سيتمكنون اعتبارا من أبريل 2026 من التقدم بطلب الحصول على الدعم إلى منظمة خاصة مفوضة بذلك، على أن تكون وكالة المبادرات الاستراتيجية المؤسس والمشغل لهذه الهيكلية.

وأوضح الرئيس الروسي أن الحديث يدور حول “أشخاص يمتلكون مهنا ومعارف مطلوبة بشكل خاص، وقادرين على تقديم مساهمة كبيرة في تنمية الاقتصاد الوطني، ولديهم إنجازات في مجال الرياضة والصناعات الإبداعية والمجال الثقافي الإنساني وفي الدراسة، وبالطبع في مجال التطور العلمي والتكنولوجي”.

وأشار بوتين إلى أن وزارة الداخلية ستتولى حل جميع مسائل الوضع القانوني لهؤلاء المواطنين، لافتا إلى أن المرسوم الرئاسي ذا الصلة قد تم التوقيع عليه في ديسمبر 2025.

المصدر: روسيا اليوم