دولي

الكونغرس يقرّ مشروع قانون الموازنة… والبيت الأبيض يصفه بـ “الانتصار”

حقّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول انتصار تشريعي كبير في ولايته الثانية بعد إقرار الكونغرس مشروع قانون الموازنة الذي يعد حجر الزاوية لبرنامجه الاقتصادي.

وبعدما صادق عليه مجلس الشيوخ في تصويت كان لنائب الرئيس جاي دي فانس الصوت المرجّح فيه، أقر مجلس النواب النص الواقع في 869 صفحة والذي أطلق عليه ترامب تسمية “القانون الكبير والجميل”، بهامش أصوات ضئيل بعد ضغوط عدة وسجالات.

وسارع البيت الأبيض للترحيب بالمصادقة في منشور على “إكس” واصفًا إياها بأنها “انتصار”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لصحافيين، إن النص “سيكون على مكتب الرئيس لتوقيعه في مراسم كبيرة وجميلة ستقام غدا عند الخامسة مساء في الرابع من تموز/يوليو، تماما كما قال الرئيس وأمل دائماً”.

وبعدما كان مقرراً في بادئ الأمر الأربعاء، أجري التصويت النهائي مساء الخميس في واشنطن، بعد خطاب لزعيم الأقلية الديموقراطية حكيم جيفريز، استمر نحو تسع ساعات، وهي مدة قياسية في مجلس النواب، في محاولة منه لتأخير المصادقة إلى أقصى حد ممكن.

وكانت معارضة نواب محافظين نددوا بتشريع يزيد المديونية العامة، قد أجبرت القادة الجمهوريين على تأخير التصويت.

المصدر: وكالات