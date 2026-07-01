الأربعاء   
   01 07 2026   
   16 محرم 1448   
   بيروت 19:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    جدل داخل الكونغرس حول لبنان وسط استمرار سقوط الضحايا وتمسك رسمي بالاتفاق

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    اليونيفيل: نواجه قيودا تحد من حرية حركتنا في لبنان ونواصل مراقبة الوضع ورفع التقارير

    اليونيفيل: نواجه قيودا تحد من حرية حركتنا في لبنان ونواصل مراقبة الوضع ورفع التقارير

    الدوحة تستضيف مشاورات فنية غير مباشرة بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية – باكستانية

    الدوحة تستضيف مشاورات فنية غير مباشرة بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية – باكستانية

    لقاءات واجتماعات رسمية في بعبدا والسراي والبرلمان لبحث القضايا الراهنة

    لقاءات واجتماعات رسمية في بعبدا والسراي والبرلمان لبحث القضايا الراهنة