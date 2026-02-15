بزشكيان يشيد بجهود دول الجوار لإرساء الأمن وبقائي يؤكد حق إيران في تخصيب اليورانيوم

ثمّن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الجهود التي يبذلها رؤساء الدول المجاورة لإيران لإرساء الأمن والسيادة في المنطقة.

وخلال رعايته مؤتمر الاستثمار في السكك الحديدية والطرق، أكد بزشكيان أنه لا يوجد أي بلد يجني خيراً من الحرب، ولا تصل أي دولة إلى نتيجة من الصراع والعنف وسفك الدماء، مضيفاً أن فتح آفاق التعاون بين دول المنطقة يمكن أن يضمن الأمن، ويعزز الاقتصادات، ويسهم في تبادل الخبرات في مختلف المجالات.

في هذه الأثناء، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن حقّ إيران في تخصيب اليورانيوم لا يمكن المساس به عبر الضغوط السياسية. وأضاف أن حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية حق أصيل وغير قابل للتجزئة، وأن أي ضغط أو موقف سياسي لا يمكن أن ينتقص من هذا الحق.

وأوضح بقائي أن المادة الرابعة من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية تعترف بحق جميع الدول الأعضاء في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مذكّراً بالتزام إيران بتعهداتها، ومشيراً في هذا الإطار إلى أن البرنامج النووي الإيراني كان دائماً شفافاً، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت تراقبه باستمرار وفقاً لاتفاقية الضمانات. واعتبر أن الادعاءات المطروحة بشأن طبيعة هذا البرنامج ليست سوى ذرائع لفرض ضغوط سياسية.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن أسفه لتحوّل مؤتمر ميونيخ للأمن إلى ما وصفه بمهزلة حول القضية الإيرانية، مشيراً إلى أنه أصبح مرتبكاً وغير قادر على فهم التطورات الجارية في الداخل الإيراني.

وفي سلسلة تدوينات عبر منصة «إكس»، قال عراقجي إن التوجه العام لأوروبا خطير ومقلق للغاية، ويتجلى بوضوح في شلل الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية وتهميشهما في التطورات المحيطة بالمفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأضاف أن أوروبا، التي كانت ذات يوم لاعباً رئيسياً في المحادثات النووية، باتت الآن غائبة تماماً وعاجزة ومهمشة.

إلى ذلك، ترأس رئيس هيئة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إبراهيم عزيزي وفداً إلى السعودية، تلبيةً لدعوة رسمية من مجلس الشورى السعودي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون البرلماني على المستوى الدبلوماسي.

المصدر: موقع المنار