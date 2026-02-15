حاتمي: يجب بذل أقصى الجهود من أجل تحقيق الأهداف الإسلامية

قال القائد العام للجيش الايراني اللواء”امير حاتمي” :يجب علينا اغتنام الفرصة لخدمة النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبذل قصارى جهدنا بقوة وحكمة وبصيرة ووعي وتقوى وتوكل على الله من أجل تحقيق الأهداف الإسلامية.

وصرح اللواء “حاتمي” في حفل أقيم اليوم الأحد لتكريم وتقديم قائد جامعة القيادة والاركان التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية (دافوس) في قاعة الشهيد فلاحي: إن جامعة القيادة والأركان التابعة للجيش هي المكان الذي استشهد فيه رجال عظام مثل الشهيد فلاحي والشهيد صياد شيرازي والشهيد ستاري والعديد من القادة الشهداء الآخرين.

وقال مشيرًا إلى مكانة هذه الجامعة: إن مستقبل جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيُبنى في هذه الجامعة وإذا تم تدريب طلاب هذه الجامعة بشكل جيد واكتسبوا المهارات الفكرية والنظرية والميدانية اللازمة، فسينتهج بالتأكيد مسار أسرع لتحسين القدرة القتالية للجيش.

المصدر: وكالة ارنا