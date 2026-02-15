الشمال يكرّم شهداء فلسطين ويؤكد التمسك بخيار المقاومة

شهدت مدينة طرابلس ومخيمات الشمال وعكار مهرجاناً تكريمياً لعوائل 27 شهيداً قُدموا «على طريق القدس»، نظمه «التيار الإسلامي المقاوم»، وسط تأكيد على أن أبناء هذه المناطق كانوا ولا يزالون سنداً للمقاومة في مواجهة الاحتلال.

وأكد مسؤول قطاع الشمال في حزب الله، الشيخ رضا أحمد، أن دماء الشهداء «لم تذهب هدراً»، مشدداً على أن الحفاظ على سلاح المقاومة «واجب كل الأحرار لصون أمانة الشهداء وحماية الأرض والكرامة». وأضاف أن الشهداء قدموا حياتهم في سبيل فلسطين، وأن التمسك بخيار المقاومة هو السبيل لتحقيق الانتصار ومواصلة الصمود في وجه العدوان.

من جهته، قال القيادي في الجماعة الإسلامية أحمد البقار إن الوفاء للشهداء يقتضي دعم المقاومة بمختلف أشكالها وعدم التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني، معتبراً أن دماءهم ستبقى «نبراساً للأجيال»، وأن وحدة أبناء الشمال مع فلسطين تجلت في مختلف محطات التضحية.

بدوره، أكد أبو ماهر غنومي من قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن استمرار المقاومة والدفاع عن فلسطين «مسؤولية جماعية وواجب تاريخي»، مشيراً إلى أن المسيرة مستمرة وأن سلاح المقاومة سيبقى أمانة في أعناق الأجيال. وأضاف أن الشهداء، وفي مقدمهم حسن نصر الله، سيظلون قدوة للأحرار في كل مكان.

المصدر: موقع المنار