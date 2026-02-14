مسؤول روسي: ممر الشمال–الجنوب بين ايران وروسيا يكتسب أهمية استراتيجية متزايدة

قال ممثل شركة الخدمات الروسية في بحر قزوين يوري كوزمين إنّ ممر الشمال–الجنوب اكتسب، في ظلّ الوضع العالمي الحالي والنظام الجيوسياسي الجديد، أهمية استراتيجية متزايدة، مؤكدًا أنّ إيران وروسيا تسعيان بشكل مباشر إلى تنفيذ هذا المشروع.

وجاءت تصريحات كوزمين، اليوم السبت، في كلمة ألقاها أمام «المؤتمر الدولي لفرص الاستثمار وتمويل معابر السكك الحديدية والطرق»، الذي عُقد برعاية رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، وبمشاركة وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية فرزانة صادق، وذلك في مركز المؤتمرات الدولية التابع لهيئة الإذاعة الإيرانية في طهران.

وأضاف كوزمين أنّ ممر الشمال–الجنوب يشهد نشاطًا متسارعًا حاليًا، ويجري إنشاء الفرع الغربي لهذا المعبر مرورًا بجمهورية أذربيجان وإيران، مشيرًا في هذا السياق إلى أنّ شركتي السكك الحديدية الأذربيجانية والروسية تسعيان إلى تطبيق تقنيات النقل المتكاملة.

وتابع أنّ مشروع خط السكك الحديدية رشت–أستارا (شمال) يُعدّ فريدًا من نوعه ومعقدًا، إذ يُنفّذ رغم الظروف البيئية الصعبة والكثافة السكانية في المنطقة.

وأوضح ممثل شركة الخدمات الروسية في بحر قزوين أنّ المشروع يتضمن إنشاء محطات جديدة ومعابر سكك حديدية وجسور، لافتًا إلى أنّ الاتحاد الروسي صادق على قرض تصديري لتمويله، على أن يبدأ تنفيذ مذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدين اعتبارًا من شهر مايو (أيار) من هذا العام.

وأعرب كوزمين عن تقديره لجهود شركة تطوير وبناء البنية التحتية للنقل الإيرانية، لإتاحتها 125 كيلومترًا من الطريق العائد إليها من أجل إجراء الدراسات الهندسية الخاصة بالمشروع.

توقيع سبع مذكرات تفاهم لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق بحضور الرئيس الإيراني في طهران

وفي السياق، شهدت العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، توقيع سبع مذكرات تفاهم ووثائق تعاون لتطوير البنية التحتية لممرات السكك الحديدية والطرق، بين الشركة الوطنية لإنشاء وتطوير البنية التحتية للنقل من جهة، ومستثمرين محليين وأجانب من جهة أخرى، وذلك بحضور رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان.

وجرى التوقيع خلال المؤتمر الدولي «فرص الاستثمار وتمويل مشاريع البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق»، الذي عُقد بحضور رئيس الجمهورية ووزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية فرزانة صادق.

وعُقد المؤتمر بمشاركة سفراء كل من جمهورية أذربيجان، وتركمانستان، وطاجيكستان، والعراق، وبيلاروسيا، والمملكة العربية السعودية، وأفغانستان، والإمارات العربية المتحدة، وروسيا، وأرمينيا، وقطر، وبوركينا فاسو، إضافة إلى ممثل ومندوب الأمم المتحدة في إيران.

المصدر: وكالة ارنا