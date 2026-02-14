وزير خارجية الصين يدعو الاتحاد الأوروبي إلى معالجة الخلافات وتعزيز التعاون

حثّ وزير الخارجية الصيني Wang Yi الصين والاتحاد الأوروبي على إدارة الخلافات والتوترات بشكل سليم، والعمل على تعميق التعاون العملي ومواجهة التحديات العالمية بصورة مشتركة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، السبت، عن وانغ قوله إن الجانبين مطالبان بتعزيز التنسيق والتعاون في ظل المتغيرات الدولية الراهنة.

وجاءت تصريحات الوزير الصيني خلال لقاءات عقدها مع نظيريه الألماني والفرنسي على هامش Munich Security Conference في مدينة Munich الألمانية.

وأكد وانغ أن «تنمية الصين تمثل فرصة لأوروبا وليست تحدياً لها»، مضيفاً أن الصعوبات التي تواجهها أوروبا لا تعود إلى الصين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين بكين وبروكسل توترات على خلفية ملفات تجارية واستراتيجية، في مقابل مساعٍ متبادلة للحفاظ على قنوات الحوار وتعزيز التعاون الاقتصادي.

المصدر: رويترز