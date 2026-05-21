    دولي

    الاتحاد الأوروبي: خطر تفشي إيبولا داخل دول التكتل “منخفض جدًا”

      أكد الاتحاد الأوروبي أن خطر انتقال عدوى فيروس إيبولا داخل دول التكتل لا يزال “منخفضًا جدًا”، مشيرًا إلى عدم وجود مؤشرات تستدعي اتخاذ إجراءات إضافية تتجاوز الإرشادات الصحية المعتادة.

      وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي إيفا هرنتشيروفا إن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها يقيّم خطر الإصابة داخل الاتحاد بأنه منخفض، حتى بالنسبة للمسافرين إلى المناطق المتضررة من التفشي.

      وأضافت أن السلطات الأوروبية لا ترى في الوقت الراهن حاجة لفرض تدابير خاصة على المواطنين في أوروبا، مؤكدة في الوقت نفسه أن الأمراض المعدية لا تتوقف عند الحدود، وهو ما ينطبق أيضًا على إيبولا.

      وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم دول وسط أفريقيا المتأثرة بالتفشي، خصوصًا بعد تسجيل حالات في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان.

      المصدر: وكالة يونيوز

