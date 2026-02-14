ماكرون: انتقادات حرية التعبير في الاتحاد الأوروبي مفهوم “قديم ومرهق”

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانتقادات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي في مجال حرية التعبير بأنها مفهوم قديم ومُرهِق، ملمحًا إلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي انتقد الاتحاد الأوروبي بشأن حرية التعبير.

وخلال كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن، أشار ماكرون، ملمحًا إلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إلى أن الانتقادات الموجهة للاتحاد الأوروبي بشأن حرية التعبير تُعد تصورًا قديمًا ومثقلًا بالأعباء.

وقال ماكرون: “في بعض الأوساط تُصوَّر أوروبا على أنها قارة قمعية حيث يُزعم أن حرية التعبير غير موجودة، وحيث لا يمكن لـ’الحقائق البديلة’ أن تحتل المكان نفسه الذي تحتله الحقيقة — هذا مفهوم قديم ومُرهِق”.

وكان فانس قد ألقى كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن في شباط / فبراير 2025، وجّه خلالها انتقادات حادة إلى الدول الأوروبية، إذ أعرب عن مخاوفه بشأن تقييد حرية التعبير في المملكة المتحدة وأوروبا.

المصدر: وكالة سبوتنيك