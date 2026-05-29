فرنسا | ماكرون يستقبل الرئيس الإندونيسي ويؤكد رفض استهداف جنوب لبنان

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو في قصر الإليزيه بباريس، خلال زيارة دولة يجريها الأخير إلى فرنسا.

وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك أمله في دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا حيّز التنفيذ سريعاً، مشيراً إلى أهمية إزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار وتعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة والصحة والزراعة.

وفي الشأن الإقليمي، اعتبر الرئيس الفرنسي أن الوضع في جنوب لبنان “غير مقبول ولا يمكن تحمله”، داعياً إلى وقف الضربات الإسرائيلية والعودة إلى الحوار وإيجاد حل دائم.

من جهته، أشاد الرئيس الإندونيسي بالموقف الفرنسي الداعم “لحل الدولتين”، معتبراً أن فرنسا من الدول “الرائدة في تشجيع الدعم الأوروبي والغربي لقيام دولة فلسطينية”.

وقال سوبيانتو إن السلام في الشرق الأوسط “لن يتحقق من دون حل الدولتين وإنصاف الشعب الفلسطيني”.

المصدر: وكالة يونيوز