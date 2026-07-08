رئيس بلدية ميمس: نناشد وزير الزراعة التدخل العاجل لإنقاذ حرش الصنوبر ومعالجة الاشجار المصابة بالمرض

ناشد رئيس بلدية ميمس زاهي علامة، في تصريح اليوم، وزير الزراعة “التدخل الفوري والعاجل لمعالجة المرض الذي أصاب حرش الصنوبر في بلدة ميمس”، محذراً من “استمرار تمدده وما قد يسببه من خسائر جسيمة للثروة الحرجية”.

وأكد علامة أن “حرش الصنوبر في ميمس يُعدّ أكبر ثروة حرجية في قضاء حاصبيا، ويشكّل إرثاً بيئياً وطبيعياً واقتصادياً لأهالي المنطقة، ما يستوجب تحركاً سريعاً من الجهات المختصة للكشف على الأشجار المصابة واتخاذ الإجراءات العلمية اللازمة للحد من انتشار المرض والحفاظ على هذا المورد الطبيعي”.

ودعا وزارة الزراعة إلى “إرسال فرق فنية متخصصة لإجراء الكشف الميداني ووضع خطة علاجية عاجلة”، مشدداً على أن “حماية الأحراج مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، ولا سيما في ظل التحديات البيئية التي تهدد الغطاء الأخضر في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام