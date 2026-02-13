بلجيكا | ماكرون: الحوار مع بوتين يحتاج تحضيرًا أوروبيًا ولا داعي للاستعجال

صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه لا داعي للاستعجال في فتح حوار مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أن أي خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تكون مدروسة ومبنية على موقف أوروبي موحّد.

وأوضح ماكرون أن “التواصل مع موسكو لا ينبغي أن يتم تحت ضغط الزمن أو بدوافع آنية، بل في إطار رؤية سياسية واضحة تحدد ما الذي تريد أوروبا تحقيقه من هذا الحوار، وما هي الشروط التي يجب أن تتوافر لإنجاحه”.

وجاءت تصريحات ماكرون عقب محادثات قادة الاتحاد الأوروبي التي عُقدت في بلجيكا، حيث شدد على أن المرحلة الحالية تتطلب أولاً تنسيقًا داخليًا بين الدول الأوروبية وإعادة صياغة الأهداف الاستراتيجية المشتركة قبل الانخراط في أي تواصل مباشر مع روسيا.

وقال للصحفيين إن “الأمر لا يتعلق بأيام، بل يتطلب تحضيرات”، مضيفًا أن الأولوية الآن هي العمل الجماعي بين الأوروبيين لتحديد الأسئلة والقضايا التي يريدون طرحها، بما يضمن أن يكون أي حوار مستقبلي جزءًا من استراتيجية متكاملة تحمي مصالح أوروبا وتعزز استقرار القارة.

المصدر: وكالة يونيوز