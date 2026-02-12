الإمام الخامنئي يشكر الشعب الإيراني على إنجازه العظيم في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

أشاد الامام السيد علي الخامنئي في رسالة متلفزة، بالمسيرات المليونية العظيمة للشعب في ذكرى 22 بهمن، واصفًا إياها بمبعث فخرٍ وعاملٍ لتعزيز قوة وعزة الجمهورية الإسلامية، وسببًا في يأس الأعداء من إخضاع الشعب الإيراني. وإذ أعرب سماحته عن شكره لجميع المشاركين في هذا الحراك العظيم، دعا الجميع إلى الحفاظ على التلاحم الوطني القیم.

وقال الإمام الخامنئي، مخاطبًا الشعب الإيراني العزيز: في يوم 22 بهمن هذا العام أنجزتم عملًا عظيمًا؛ لقد رفعتم رأس إيران عاليًا، وزدتم من قوة الجمهورية الإسلامية بدعمكم لها كما هو دأبكم دائمًا، وأحبطتم مساعي الأعداء الذين كانوا يطمحون عبر تصريحاتهم ومخططاتهم إلى إخضاع الشعب الإيراني.

وعدّ الامام الخامنئي ثمرة هذا الحراك العظيم تتجلى في تحقيق مزيد من العزة والاقتدار والاستقلال التام لإيران، مضيفًا: لنسعَ جميعًا إلى الحفاظ على هذا الترابط وهذا الانسجام الوطني الذي هو غاية في القيمة والثمن.

وأثنى سماحته على حضور الشعب في الميادين، وترديدهم شعارًا واحدًا، واستعراض هويتهم وشخصيتهم أمام الأعداء، مؤكدًا: أتقدم بالشكر الجزيل والتحية الوافرة إلى عموم الشعب الإيراني، وأخصّ بها فردًا فردًا جميع الحاضرين في هذه التجمعات المليونية العظيمة في أنحاء البلاد.

المصدر: موقع الامام الخامنئي