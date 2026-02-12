أمريكا والصين تبديان الاستعداد لتمديد الهدنة التجارية لمدة تصل إلى عام

ذكرت صحيفة “South China Morning Post”، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة والصين مستعدتان لتمديد الهدنة التجارية التي أُبرمت في أكتوبر في كوريا الجنوبية لمدة تصل إلى عام.

وذكر المقال أن “الولايات المتحدة والصين مستعدتان لتمديد الهدنة التجارية التي أبرمتاها في كوريا الجنوبية لمدة تصل إلى عام واحد، وذلك خلال الاجتماع المتوقع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين في أوائل أبريل القادم”.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة، التي يراها المسؤولون واقعية وقابلة للتحقيق، ستسمح بالتركيز على المكاسب الاقتصادية قصيرة المدى لاجتماع أكتوبر الماضي، بما في ذلك التزامات الصين الجديدة بشأن المشتريات.

ووفقا للمصادر، قد يتوجه ترامب إلى الصين في 31 مارس القادم في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، إلا أن المواعيد لا تزال قيد المداولة، حيث تدرس بكين التخطيط للزيارة مع مراعاة عطلة “تسينغ مينغ” (يوم الصفاء والنقاء) التي تصادف 5 أبريل.

وكان شي جين بينغ وترامب قد عقدا اجتماعا في أكتوبر الماضي في قاعدة “كيمهاي” الجوية الكورية الجنوبية في بوسان. وفي ختام الاجتماع، توصل الطرفان إلى اتفاق تجاري يستمر لمدة عام. وبموجب الاتفاق، خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية من 57% إلى 47%، وذلك من خلال تقليص “تعريفات الفنتانيل” من 20% إلى 10%. كما سمح الرئيس الصيني بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

المصدر: روسيا اليوم