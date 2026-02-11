مسيرات مليونية في إيران إحياءً للذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية

انطلقت، اليوم الأربعاء، مسيرات جماهيرية حاشدة في طهران وسائر أنحاء البلاد، احتفالًا بالذكرى السنوية السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.

وخرج أهالي طهران، بالتزامن مع مختلف المحافظات، منذ ساعات الصباح، في مسيرات واسعة لتجديد العهد والميثاق مع أهداف وتطلعات مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقائد الثورة الإسلامية، والتأكيد على مواصلة درب الشهداء الأبرار حتى تحقيق النصر النهائي على الأعداء.

صور من انطلاق المسيرات المليونية في ايران في ذكرى الثورة الاسلامية pic.twitter.com/MlYpcn4sfM — قناة المنار (@TVManar1) February 11, 2026

ويحيي الشعب الإيراني، من خلال مشاركته الواسعة في مسيرات يوم “22 بهمن”، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في شباط/فبراير 1979، مرددًا شعارات الاستقلال والحرية، في سبيل إحباط وإفشال مؤامرات ومخططات الأعداء.

بالفيديو | مشاركة الرئيس الايراني في المسيرات

وتزامنًا مع طهران، انطلقت المسيرات الشعبية إحياءً لذكرى انتصار الثورة الإسلامية في أكثر من ألف و400 مدينة وناحية، وفي العديد من قرى البلاد، رغم توقعات مؤسسة الأرصاد الجوية بهطول الأمطار والثلوج.

وبالتوازي، تحتفل السفارات والمستشاريات الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى “22 بهمن” بوصفه اليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في البعثات الإيرانية في أكثر من 70 بلدًا حول العالم.

المصدر: وكالة ارنا