الأربعاء   
   11 02 2026   
   22 شعبان 1447   
   بيروت 09:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    مسيرات مليونية في إيران إحياءً للذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية

      انطلقت، اليوم الأربعاء، مسيرات جماهيرية حاشدة في طهران وسائر أنحاء البلاد، احتفالًا بالذكرى السنوية السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.

      وخرج أهالي طهران، بالتزامن مع مختلف المحافظات، منذ ساعات الصباح، في مسيرات واسعة لتجديد العهد والميثاق مع أهداف وتطلعات مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقائد الثورة الإسلامية، والتأكيد على مواصلة درب الشهداء الأبرار حتى تحقيق النصر النهائي على الأعداء.

      ويحيي الشعب الإيراني، من خلال مشاركته الواسعة في مسيرات يوم “22 بهمن”، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في شباط/فبراير 1979، مرددًا شعارات الاستقلال والحرية، في سبيل إحباط وإفشال مؤامرات ومخططات الأعداء.

      بالفيديو | مشاركة الرئيس الايراني في المسيرات

      وتزامنًا مع طهران، انطلقت المسيرات الشعبية إحياءً لذكرى انتصار الثورة الإسلامية في أكثر من ألف و400 مدينة وناحية، وفي العديد من قرى البلاد، رغم توقعات مؤسسة الأرصاد الجوية بهطول الأمطار والثلوج.

      وبالتوازي، تحتفل السفارات والمستشاريات الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى “22 بهمن” بوصفه اليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في البعثات الإيرانية في أكثر من 70 بلدًا حول العالم.

      المصدر: وكالة ارنا

      مواضيع ذات صلة

      لاريجاني يصل مسقط لاجراء مباحثات ثنائية مع المسؤولين في سلطنة عمان

      لاريجاني يصل مسقط لاجراء مباحثات ثنائية مع المسؤولين في سلطنة عمان

      تقرير مصور | اوساط صهيونية تتوقع نجاح نتنياهو باقناع ترامب بتخريب المفاوضات مع طهران

      تقرير مصور | اوساط صهيونية تتوقع نجاح نتنياهو باقناع ترامب بتخريب المفاوضات مع طهران

      تقرير مصور | ما بعد مفاوضات مسقط.. توازن في الدبلوماسية الايرانية وتحكم في المواقف

      تقرير مصور | ما بعد مفاوضات مسقط.. توازن في الدبلوماسية الايرانية وتحكم في المواقف