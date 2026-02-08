روسيا والولايات المتحدة تتفقان على إبقاء الوضع الراهن بشأن معاهدة “نيو ستارت”

أعلن مستشار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن روسيا والولايات المتحدة، اتفقتا على إبقاء الوضع الراهن فيما يتعلق بمواصلة الالتزام بشروط المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية “نيو ستارت”.

وكشف موقع “أكسيوس” الأمريكي أن “مستشارًا لترامب مطلع على سير المفاوضات أكد أن الولايات المتحدة وروسيا وافقتا على الإبقاء على الوضع الراهن”.

وذكر الموقع أن المستشار الأمريكي قال: “لا خطط لإنتاج المزيد من الأسلحة النووية أو إعادة التسلح، ولذا يمكن القول إنه إبقاء على الوضع الراهن”.

وذكر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، بأن الولايات المتحدة لم تُصدر حتى الآن ردًا رسميًا على المقترح الروسي بشأن الامتثال لقواعد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية “نيو ستارت” لمدة عام واحد بعد انتهاء صلاحيتها.

وأضاف غاتيلوف في تصريحات لـ”سبوتنيك”: “فيما يتعلق بالرد الرسمي من الجانب الأمريكي على مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الالتزام بالحد الأقصى للكمية [كمية الرؤوس النووية التي لا يمكن تجاوزها] المنصوص عليها في معاهدة نيو ستارت بعد انتهاء سريانها، فإنه لم يرد حتى هذه اللحظة”.

وتابع: “لقد تأكد عدم اهتمام واشنطن بمعاهدة “نيو ستارت” من خلال خطاب نائب وزير الخارجية الأمريكي، توماس دينانو، في الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في 6 شباط/فبراير”.

وأردف غاتيلوف: ستتصرف بلادنا، من جانبها، بمسؤولية وستصوغ موقفها من معاهدة “نيو ستارت” بناءً على تحليل دقيق للسياسة الأمريكية والوضع الاستراتيجي المتغير.

وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاقية جديدة ومحسّنة للحد من الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا بدلاً من تمديد معاهدة “نيو ستارت”. وفي وقت لاحق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن واشنطن ستناقش مع موسكو فكرة وضع معاهدة جديدة للأسلحة النووية لتحل محل معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية.

يذكر أن أجل معاهدة “نيو ستارت” انتهى يوم 5 شباط/فبراير الجاري، وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة لمدة عام واحد بعد انتهاء أجلها، وأوضح أن الخطوات اللازمة للامتثال للقيود المنصوص عليها في معاهدة ستارت الجديدة ستكون فعالة إذا قامت الولايات المتحدة بالمثل.

ووصف الرئيس الأمريكي اقتراح بوتين بشأن “ستارت” الجديدة بأنه فكرة جيدة، حسبما أفاد عدد من وسائل الإعلام.

المصدر: وكالة سبوتنيك