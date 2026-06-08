الإثنين   
   08 06 2026   
   22 ذو الحجة 1447   
   بيروت 16:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: معلومات عن ارتقاء شهيد وعدد من الجرحى في غارة على بلدة خربة الدوير

      مواضيع ذات صلة

      المفتي قبلان: المفاوضات الوطنية تبدأ من عين التينة

      المفتي قبلان: المفاوضات الوطنية تبدأ من عين التينة

      المقاومة استهدفت عند السّاعة 14:15 الإثنين آليّة لوجستيّة رابعة لنقل الذخائر من نوع ألفا تابعة لجيش العدوّ عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقت إصابة مؤكّدة

      المقاومة استهدفت عند السّاعة 14:15 الإثنين آليّة لوجستيّة رابعة لنقل الذخائر من نوع ألفا تابعة لجيش العدوّ عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقت إصابة مؤكّدة

      الرئيس بري تابع الأوضاع العامة والمستجدات واستقبل اللجنة المنبثقة عن القمة الروحية والمبعوث الفرنسي والسفير الأميركي

      الرئيس بري تابع الأوضاع العامة والمستجدات واستقبل اللجنة المنبثقة عن القمة الروحية والمبعوث الفرنسي والسفير الأميركي