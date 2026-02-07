وكالة تاس: الألمان أكثر مواطني الاتحاد الأوروبي طلبا للجوء في روسيا

أفادت وكالة تاس الروسية بأن الألمان أصبحوا أكثر مواطني الاتحاد الأوروبي تقدما بطلبات اللجوء بروسيا منذ عام 2021، وباتوا ضمن الدول الـ 10 الأولى منذ 2022 التي يتقدم مواطنوها بطلبات اللجوء.

ووفقا للوكالة فإنه في عام 2020، قدم مواطنان ألمانيان طلبين للجوء المؤقت في روسيا، ليحتلا بذلك المرتبة 41 بين المواطنين الذين يسعون للحصول على هذا الوضع في روسيا. إلا أنه في عام 2022، ارتفع عدد هذه الطلبات إلى 54 طلبا، ليحتلا المرتبة السابعة. وفي عام 2023، تقدم 166 مواطنا ألمانيا بطلبات لجوء و182 في عام 2024 و129 في عام 2025، ليحتلا بذلك المراتب الرابعة والسادسة والخامسة على التوالي.

وفي المجمل، تم استلام 8220 طلبا للجوء المؤقت في روسيا في الأشهر الـ12 الأولى من عام 2025، وهو ما يزيد بمقدار 1341 طلبا عن عام 2024.

المصدر: وكالة تاس الروسية