الخميس   
   03 07 2025   
   7 محرم 1447   
   بيروت 10:02
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    دولي

    فقدان 61 شخصا إثر غرق عبارة قرب جزيرة بالي الإندونيسية

      اعتُبر 61 شخصا على الأقلّ في عداد المفقودين إثر غرق عبّارة قبالة جزيرة بالي الإندونيسية، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الخميس.

      وقالت السلطات إن “أربعة أشخاص أنقذوا في الساعات الأولى من الفجر بينما لا يزال 61 شخصا في عداد المفقودين”، مشيرة إلى أنّ “العبّارة كانت تقلّ، وفقا لقائمة من كانوا على متنها، 53 راكبا وطاقما من 12 فردا حين غرقت ليل الأربعاء قرابة الساعة 23,20 (15,20 بتوقي غرينتش)”.

      وأضافت السلطات ان “عمليات البحث تتواصل للعثور على ناجين محتملين”، وتابعت ان “العبّارة كانت تحمل أيضا 22 مركبة، بما في ذلك 14 شاحنة”.

      المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية