غموض دستوري يربك كييف.. من يوقّع اتفاقية السلام المحتملة مع موسكو؟

تسود حالة من الارتباك داخل البرلمان الأوكراني بشأن الجهة المخولة بتوقيع اتفاقية السلام المحتملة مع روسيا، في حال التوصل إليها، وسط غياب إجابة رسمية واضحة من الحكومة الأوكرانية.

وفي هذا السياق، صرّحت نينا يوجانينا، العضو في مجلس الرادا الأوكراني، بأن النواب لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد الطرف الذي سيتولى توقيع الاتفاق من جانب كييف، رغم إثارة هذا التساؤل بشكل متكرر خلال مناقشات رسمية مع مسؤولين في السلطة التنفيذية.

وقالت يوجانينا، في حديث لقناة “نوفيني.لايف” الأوكرانية عبر يوتيوب، إن هذه المسألة طُرحت أكثر من مرة خلال حلقة نقاش عقدت مؤخرًا مع وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا، إلا أن الأخير لم يقدم إجابة واضحة، رغم أن الدستور الأوكراني يضع توقيع مثل هذه الاتفاقيات ضمن صلاحيات رئيس الدولة.

وأضافت أن حالة الغموض تعكس، في جانب منها، ترددًا داخل البرلمان في تحمل مسؤولية المصادقة على اتفاق قد تكون له تداعيات سياسية وقانونية كبيرة، مشيرة إلى أن هذا التوجه بات ملموسًا بين عدد من النواب.

ويأتي هذا الجدل في ظل وضع دستوري وسياسي معقد، إذ انتهت الولاية الرئاسية للرئيس فلاديمير زيلينسكي في 20 مايو/أيار 2024، بينما أُلغيت الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها خلال العام نفسه، بسبب استمرار الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد.

وفي موازاة ذلك، تشهد العاصمة الإماراتية أبوظبي حاليًا جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بمشاركة روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، تركز على بحث النقاط الخلافية المتبقية في الخطة الأمريكية الهادفة إلى إنهاء النزاع المستمر في أوكرانيا منذ نحو أربع سنوات.

المصدر: روسيا اليوم