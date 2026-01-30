بغداد تستضيف مؤتمر الطاقة والبيئة بمشاركة دولية لبحث التحول نحو الطاقة النظيفة

استضافت العاصمة العراقية بغداد مؤتمر الطاقة والبيئة بمشاركة وفود رسمية وشركات عالمية متخصصة في التقنيات الحديثة للطاقة المستدامة، في إطار مساعٍ لتعزيز مسار التحول نحو الطاقة النظيفة ومواجهة التحديات البيئية.

وناقش المؤتمر جملة من المعوقات المرتبطة بخلق بيئة نظيفة مستقبلًا، وسبل حمايتها، إضافة إلى آليات التعاون مع المنظومة الوطنية العراقية للانطلاق نحو مشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة.

مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون المناخ الدكتور علي اللامي أكد أن الهدف الأساسي من المؤتمر يتمثل في دعم الانتقال إلى الطاقة الخضراء في العراق، مشيرًا إلى أن التحول الأخضر المستدام يتطلب عملية انتقال تقني شاملة تسهم في خفض استهلاك مصادر الطاقة التقليدية وتقليل انبعاثات الكربون.

وأوضح اللامي أن هذا المسار من شأنه أن يفتح مجالات جديدة في سوق العمل، ويوفر فرصًا مهنية ناشئة في قطاعات مرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة البديلة.

من جهته، لفت خبير الطاقة النظيفة رائد الشيخلي إلى أن العراق يمتلك مقومات كبيرة تمكّنه من إنجاح التحول إلى الطاقة المتجددة، إلا أن هذه الإمكانات لم تُستثمر بالشكل الكافي حتى الآن، مشددًا على ضرورة استبدال الاعتماد على النفط بمنشآت تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة، بما ينعكس إيجابًا على بنية الاقتصاد، ويعزز دور القطاع الخاص.

كما بحث المؤتمر سبل تطوير التعاون الدولي في مجال الطاقة المستدامة، ولا سيما في ما يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية، وتقليل الانبعاثات، ومواجهة التحديات البيئية.

