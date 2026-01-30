أمن الدولة: ضبط مكملات تنحيف منتهية الصلاحية في بيروت

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان في بيان لها الجمعة عن ضبط مكملات تنحيف منتهية الصلاحية في بيروت.

وقال البيان “متابعة لجهودها في مكافحة المخالفات التي تمس الصحة العامة وسلامة المواطنين، بتاريخ 28/1/2026، داهمت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب بعبدا، بمؤازرة مراقب من وزارة الصحة، شركة أدوية ومكملات غذائية في محلة الجناح – بئر حسن، لقيامها ببيع أدوية غير مستوفية الشروط القانونية”، وتابع: “ضبطت كميات كبيرة من عبوات مكملات غذائية مخصصة للتنحيف منتهية الصلاحية”.

وأضاف البيان “قد ختم مستودع الشركة بالشمع الأحمر، وتوقيف صاحب الشركة اللبناني (ح.غ)، وأجري المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام