لبنان

أمن الدولة: 48 محضرا بحق أصحاب مولدات مخالفة في بيروت

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في لبنان، في بيان لها يوم الأربعاء، عن تسجيل 48 محضرًا بحق أصحاب مولدات مخالفة في منطقة الأشرفية في بيروت.

وجاء في البيان “نفذت المديرية العامة لأمن الدولة – مكتب بيروت الأولى (الأشرفية) تدابير تتعلق بالحفاظ على الأمن البيئي، شملت تنظيم 48 محضرًا قضائيًا بحق أصحاب المولدات الكهربائية المخالفة، وتركيب أكثر من 120 فلترًا”.

وأضاف البيان أن ذلك جاء “بالتنسيق مع وزارة البيئة، وبإشراف النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، بهدف خفض الانبعاثات الضارة بالصحة العامة الناتجة عن هذه المولدات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام