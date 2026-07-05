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    عربي وإقليمي

    ليبرمان يهاجم الحكومة الصهيونية: الجيش قد ينفد من الذخيرة خلال 10 أيام

      جدد وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، الأحد، هجومه على الحكومة، محذرا من أن الجيش قد ينفد من الذخيرة خلال 10 أيام.

      وفي مقابلة مع هيئة البث العبرية الرسمية، هاجم ليبرمان، رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، الحكومة على خلفية سعيها لإعفاء اليهود المتدينين “الحريديم” من الخدمة العسكرية، وقال: “هم مستعدون لتدمير الدولة من أجل الحفاظ على الائتلاف الحاكم والسلطة”.

      وأضاف ليبرمان، “خلال 10 أيام، لن تكون هناك ذخيرة لدى الجيش الإسرائيلي”، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

      وتأتي تصريحات ليبرمان في أعقاب تحذيرات أطلقتها مصادر عسكرية إسرائيلية من أن عجزا يقدر بنحو 40 مليار شيكل (13.5 مليار دولار) في ميزانية الجيش سيؤدي، خلال فترة قصيرة، إلى وقف شراء قطع الغيار للدبابات وناقلات الجند المدرعة، وتعطيل عدد من المنظومات العسكرية، وفق ما أوردته القناة 12 العبرية، الأربعاء.

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