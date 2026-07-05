النائب علي عمار: تصريحات المجرم نتنياهو تشكّل إدانة دامغة للسلطة اللبنانية التي منحت العدو الذريعة ليزعم أنه حصل على “الشرعية” للبقاء فيما يسميه “الخط الأصفر”