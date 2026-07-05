النائب عمار: تصريحات رئيس اركان العدو تستوجب موقفًا رسميًا حاسمًا مدافعًا عن دور الجيش ورافضًا أن يكون في موقع المحامي عن أمن العدو وأداةً لتنفيذ مشاريعه