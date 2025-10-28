أمن الدولة: توقيف اثنين لارتكابهما جرائم تزوير وتهريب سوريين إلى لبنان

قالت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، في بيان لها الثلاثاء، إنه “في إطار مكافحتها لجرائم التهريب والتزوير، تمكنت مديرية عكار الإقليمية – مكتب القبيات، بتاريخ 26/10/2025، من توقيف (ف. غ.) و(ب. غ.) لقيامهما بتزوير بطاقات دخول لسوريين باستخدام ختم مركز المصنع الحدودي التابع للمديرية العامة للأمن العام”.

وتابع البيان أنه “خلال التحقيق تبيّن أن الموقوفين بحوزتهما ختمين مزوّرين لمركز المصنع الحدودي، إضافة إلى وكالة بيع سيارة مزوّرة وشهادة جمركية مزوّرة، كما اعترفا بتزوير مستندات رسمية وتهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان”، وأضاف أن “المقتضى القانوني أُجري بحقهما بناءً لإشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام