    لبنان

    أمن الدولة: توقيف مطلوب بجرائم تهديد ومحاولة قتل في عكار

      أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، في بيان لها الثلاثاء، عن توقيف مطلوب بجرائم تهديد ومحاولة قتل في عكار.

      وقال البيان “متابعةً للجهود المستمرة التي تبذلها المديرية العامة لأمن الدولة في ملاحقة المطلوبين، وبنتيجة الاستقصاءات والرصد الدقيق، أوقفت مديرية عكار الإقليمية – قسم الاستعلام والتحقيق، بتاريخ 19/11/2025، اللبناني (ج. ع.)”.

      وتابع البيان “قد تبيّن أنّ بحقّه مذكرات توقيف عدة بجرائم التهديد ومحاولة القتل والسلب والسرقة”، وأضاف: “قد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مقتل مشتبه به إثر اشتباك مع القوى الأمنية خلال مداهمة في قرطبا – جبيل

      وفاة لبناني بحادث سير في بلدة إيزال – قضاء الضنية

      العثور على جثة فتى على طريق بكركي – حريصا

