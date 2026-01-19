رئيسة وزراء اليابان تدعو لانتخابات الشهر المقبل

أعلنت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي عن الدعوة إلى انتخابات عامة في الثامن من فبراير/شباط، سعياً للحصول على تفويض شعبي لزيادة الإنفاق وخفض الضرائب وتبني استراتيجية أمنية جديدة لتعزيز القدرات الدفاعية لليابان.

وقالت تاكايتشي في مؤتمر صحفي “أراهن بمستقبلي السياسي بصفتي رئيسة للوزراء على هذه الانتخابات. أريد من الشعب أن يحكم بنفسه على ما إذا كان سيثق بي لإدارة شؤون البلاد”.

وستشمل الانتخابات المبكرة جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 465 مقعدًا، وتشكل أول اختبار انتخابي لتاكايتشي منذ توليها المنصب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ اليابان. وستمنح الدعوة إلى انتخابات مبكرة فرصة لاستغلال الدعم الشعبي لتعزيز قبضتها على الحزب الديمقراطي الحر الحاكم ودعم الأغلبية الهشة لائتلافها.

ومن المتوقع أن تختبر الانتخابات مدى قبول الناخبين لزيادة الإنفاق في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، التي تُعد الشغل الشاغل للجمهور. وأظهر استطلاع رأي أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية الأسبوع الماضي أن 45% من المشاركين يعتبرون الأسعار مصدر قلقهم الرئيسي، تليها قضايا الدبلوماسية والأمن القومي بنسبة 16%.

المصدر: رويترز