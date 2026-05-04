أستراليا | قمة كانبرا.. تاكايتشي وألبانيزي يتعهدان بتحرك عاجل لمواجهة “تداعيات” أزمة النفط العالمية

أجرت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، محادثات هامة مع نظيرها الأسترالي أنتوني ألبانيزي في مبنى البرلمان بالعاصمة كانبرا، اليوم الإثنين وذلك في أول زيارة رسمية لها إلى أستراليا منذ توليها منصبها.

وتصدرت أزمة إمدادات النفط العالمية الناجمة عن تداعيات العدوان الاميركي الاسرائيلي على ايران وتأثر الملاحة في مضيق هرمز جدول أعمال القمة.

وحذرت تاكايتشي من أن استمرار نقص الإمدادات يلقي بظلال ثقيلة و”تداعيات هائلة” على استقرار منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشددة على ضرورة التحرك “بشكل عاجل” لتأمين بدائل الطاقة.

واتفق الرئيسان على تعزيز التعاون المتبادل لضمان استقرار إمدادات الغاز الطبيعي المسال والمعادن الحيوية، لتعويض النقص العالمي في النفط الخام.

هذا وتزامنت الزيارة مع الذكرى الخمسين لمعاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين، مما أعطى اللقاء طابعاً تاريخياً لتعزيز “الشراكة الاستراتيجية الشاملة”.

كما بحث الجانبان تعزيز العمليات المشتركة في المحيطين الهندي والهادئ، وسط مخاوف من تزايد التوترات الجيوسياسية التي تهدد سلاسل الإمداد.

المصدر: وكالة يونيوز