    الغبيري تُحيي ذكرى المبعث النبوي الشريف بأمسيتين قرآنيتين

    بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف، أقامت بلدية الغبيري أمسيتين قرآنيتين إحياءً لهذه المناسبة العطرة.

    حيث أُقيمت الأمسية الأولى في مسجد الإمام الحسين (عليه السلام) – جامع الشياح، بحضور امام المسجد الشيخ قاسم القبيسي، ورئيس بلدية الغبيري أحمد الخنسا، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، إلى جانب فعاليات وأهالي المنطقة.

    وتخللت الأمسية تلاوات جماعية قدّمتها هيئة آيات القرآنية، إضافة إلى تواشيح دينية من وحي المناسبة.

    أما الأمسية الثانية، فأُقيمت في مسجد عبد الله مطر – طريق المطار، بحضور إمام المسجد الشيخ جهاد شحرور، ورئيس البلدية ونائبه وأعضاء المجلس البلدي، وجمع من أهالي المنطقة. وتخللها سحب قرعة وتوزيع جوائز على الفائزين.

    المصدر: موقع المنار

