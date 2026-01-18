الجماعة الإسلامية في طرابلس تحيي ذكرى الإسراء والمعراج وتنتقد قرار تصنيفها أميركياً

أحيت الجماعة الإسلامية في طرابلس ذكرى الإسراء والمعراج بمهرجان إنشادي حضره حشد من أبناء المدينة، وتخللته كلمة للأمين العام السابق للجماعة عزام الأيوبي، تناول فيها تداعيات قرار الولايات المتحدة إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب.

ووصف الأيوبي القرار بـ«الجائر»، مؤكداً أن الجماعة لم تُسجَّل بحقها أي ممارسات مشينة طوال أكثر من سبعين عاماً، معتبراً أن هذا التصنيف يستند إلى «ميزان معوج» تستخدمه واشنطن في تعاملها مع منظمات ومؤسسات دولية عندما تتعارض مواقفها مع مصالحها أو تكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد الأيوبي على أن العقوبات لن تنهي دور الجماعة الإسلامية، داعياً أبناءها ومؤيديها إلى الثبات وعدم الانجرار وراء الدعايات التي تسعى إلى اغتيالها سياسياً.

وأوضح أن الشرعية الحقيقية تُستمد من الشعب، مستشهداً بتجربة الانتخابات الفلسطينية عام 2006 التي منحت المقاومين أغلبية المجلس التشريعي رغم العقوبات الدولية.

وفي ما يتعلق بالتحالفات السياسية، أكد الأيوبي أن قرار التصنيف الأميركي لن يعزل الجماعة، مشيراً إلى أن القانون الانتخابي في لبنان يفرض على جميع القوى الحاجة إلى التعاون، وأن من يبتعد عن الجماعة تكون خسارته مضاعفة، في حين ستبقى خياراتها قائمة على الثقة بقاعدتها الشعبية لا على إملاءات خارجية.

وختم الأيوبي بالتأكيد على أن خيار المقاومة هو مبدأ كل حر، وأن الجماعة ستبقى متمسكة بحقها في مواجهة الاحتلال، معتبراً أن التصنيف الأميركي قد يتحول إلى مكسب داخلي من خلال تعزيز ثقة الناس بخياراتها.

كما دعا أهل الحكم في لبنان إلى تبنّي استراتيجية دفاعية تجمع كل اللبنانيين وتحفظ حق المقاومة في الدفاع عن لبنان، وحيّا الذين دافعوا عن الوطن وقدموا الدماء دفاعاً عن بلدهم، منتقداً بعض اللبنانيين الذين يهاجمون الجماعة، معتبراً أنهم لم يحفظوا كرامة بلدهم ويتركون وطنهم عند أي مواجهة.

المصدر: موقع المنار