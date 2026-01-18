الأمم المتحدة: نحو مليوني فلسطيني بحاجة لمأوى عاجل في غزة

حذّرت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة (أوتشا)، أولغا تشيريفكو، اليوم الأحد، من أن نحو 1.9 مليون شخص بحاجة عاجلة إلى مأوى أو تحسين ظروف إيوائهم، في ظل الدمار الواسع والنزوح الجماعي الذي خلّفته الحرب.

وأوضحت تشيريفكو أن “الشتاء القارس تسبب في وفاة أطفال صغار ورضع نتيجة البرد”، مشيرة إلى أن “هذه المآسي كانت يمكن تفاديها لو توفرت وسائل التدفئة ومأوى لائق”.

وأكدت أن “المنظمات الإنسانية تعمل على تلبية الاحتياجات رغم القيود المفروضة على إدخال المواد الأساسية ومعدات البناء الثقيلة”، مضيفة أن “الكثير من هذه الاحتياجات ما زال محظورًا إدخالها حتى الآن”.

وأشارت إلى أن “المنخفضات الجوية الأخيرة أدت إلى تدمير عشرات آلاف الخيام وتضرر مبانٍ سبق أن استهدفت بالقصف الصهيوني، في حين يعاني القطاع من دمار طال 90% من البنى التحتية المدنية بحسب معطيات حكومية في غزة”.

المصدر: وكالة شهاب