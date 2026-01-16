بي بي سي: صور الأقمار الصناعية تكشف دفع الاحتلال الإسرائيلي للخط الأصفر إلى عمق غزة

أظهرت صور الأقمار الصناعية، بحسب شبكة بي بي سي البريطانية، قيام الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع دائرة الخط الأصفر ليشمل مناطق أعمق داخل قطاع غزة، ما يُعدّ خرقاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت الشبكة عن مراجعة صور الأقمار الصناعية من BBC Verify أنّ قوات الاحتلال نقلت الكتل التي تحدد خط سيطرتها إلى عمق غزة في ثلاث مناطق على الأقل، قبل أن تعيد ترتيب هذه المواقع داخل القطاع.

وكان من المفترض أن يلتزم العدو الإسرائيلي بسحب قواته إلى ما وراء خط محدد باللون الأصفر على الخرائط العسكرية الإسرائيلية، وتثبيت هذا الخط بالكتل الخرسانية الصفراء وفق شروط وقف إطلاق النار، لكنها لم تلتزم بذلك.

وفي مناطق بيت لاهيا وجباليا وحي التفاح، قامت القوات الإسرائيلية بوضع حواجز ثم أعادت نقلها لاحقاً إلى عمق القطاع، ليصل إجمالي المواقع التي تم نقلها إلى 16 موقعاً. وفي حي التفاح وحده، أظهرت الصور نقل 7 كتل على الأقل بين 27 نوفمبر و25 ديسمبر الماضي، بمعدل تحرك 295 متراً إلى داخل الأراضي الفلسطينية.

كما حددت خدمة التحقق التابعة لـBBC Verify 205 علامات إضافية، وضُعت أكثر من نصفها على عمق أكبر بكثير داخل القطاع، بما يتجاوز الخط الأصفر المحدد على الخرائط.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات الإسرائيلية المتكررة تسببت باستشهاد العديد من المدنيين واحتلال المزيد من الأراضي، في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي عبر وسطاء، بينهم الولايات المتحدة، وينص على انسحاب القوات الإسرائيلية مسافة أبعد مع تقدم مراحل الاتفاق.

المصدر: بي بي سي