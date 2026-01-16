العدو الإسرائيلي يواصل جرائمه في غزة: شهيدة وإصابات وسط خروقات لاتفاق وقف النار

قتل الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، سيدة فلسطينية وأصاب آخرين برصاصه جنوبي قطاع غزة، كما شن غارات جوية ونفذ عمليات نسف لمبانٍ شرقي مدينة غزة، في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي بأن الفلسطينية صباح أحمد علي أبو جامع (62 عاماً) استشهدت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما أُصيب آخرون في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت نيراناً كثيفة من الطائرات المسيّرة والآليات العسكرية المتمركزة في المناطق التي تسيطر عليها شرقي مدينة خان يونس، مستهدفة خيام النازحين في وسط المدينة وغربها.

وأوضح الشهود أن المناطق التي تعرضت لإطلاق النار مكتظة بخيام النازحين، رغم أن العدو الإسرائيلي كان قد انسحب سابقاً من وسط المدينة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، نقلاً عن شهود عيان،قام الكيان الإسرائيلي شن غارات جوية ونفذ عمليات نسف داخل المناطق التي لا يزال يسيطر عليها شرقي مدينة غزة، في خرق إضافي للاتفاق.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، أسفرت خروقات العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن استشهاد نحو 451 فلسطينياً وإصابة 1251 آخرين.

ويأتي ذلك في ظل أوضاع إنسانية كارثية يعيشها نحو 2.4 مليون فلسطيني في القطاع، نتيجة تنصل العدو من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، ولا سيما فتح معبر رفح، وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد أنهى حرب إبادة إسرائيلية بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت لعامين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 71 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 171 ألفاً، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

المصدر: الأناضول