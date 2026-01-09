روسيا ترحب بقرار ترامب إطلاق سراح المواطنين الروس من طاقم ناقلة “مارينيرا”

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إطلاق سراح المواطنين الروس من طاقم ناقلة النفط “مارينيرا” المحتجزة.

وقالت زاخاروفا:

“استجابةً لندائنا، قرر الرئيس الأمريكي ترامب إطلاق سراح مواطنين روسيين اثنين من طاقم ناقلة النفط ‘مارينيرا’، كانا قد احتجزا سابقًا من قبل الولايات المتحدة خلال عملية في شمال المحيط الأطلسي”.

وأضافت:

“نرحب بهذا القرار ونعرب عن امتناننا للقيادة الأمريكية”، مؤكدة أن الجانب الروسي بدأ العمل بشكل عاجل على ترتيبات إعادة المواطنين المفرج عنهم إلى الوطن.

وكانت القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية قد أعلنت، الأربعاء، أن السلطات الأمريكية احتجزت ناقلة النفط “مارينيرا” بسبب انتهاكها نظام العقوبات الأمريكي. وزعم البيت الأبيض أن السفينة المحتجزة “لا تنتمي إلى أي دولة”، فيما قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن “مارينيرا” كانت تتظاهر بأنها روسية للتحايل على العقوبات الأمريكية.

وردت موسكو رسميًا، حيث أكدت وزارة النقل الروسية أن استيلاء القوات الأمريكية على السفينة ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ودعت وزارة الخارجية الروسية واشنطن إلى العودة إلى أحكام القانون والتوقف فورًا عن أعمالها غير القانونية ضد الناقلة.

المصدر: روسيا اليوم