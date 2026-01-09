مدفيديف: الرد الروسي على احتجاز ناقلة “مارينيرا” لن يلتزم بالقانون الدولي للبحار

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن الرد على احتجاز الولايات المتحدة لناقلة النفط الروسية “مارينيرا” يجب أن يكون خارج إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تمامًا.

وكتب مدفيديف على حسابه في “تلغرام”:

“تصرفات الأمريكيين الوقحة تشكل استيلاءً إجراميًا على سفينة مدنية. ولا ينبغي أن يكون الرد على ذلك ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة للقانون الدولي للبحار، ولا يحتاج القانون الدولي على الإطلاق”، مشيرًا إلى آراء خبراء قانونيين يؤكدون ذلك.

وجاء تصريح مدفيديف بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “أخلاقياته الخاصة” هي الحد الوحيد الذي يقيّد صلاحياته العالمية، مضيفًا أنه لا “يحتاج إلى القانون الدولي” في قراراته.

وكانت القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية قد أعلنت، الأربعاء، أن السلطات الأمريكية احتجزت ناقلة النفط “مارينيرا” بسبب انتهاكها نظام العقوبات الأمريكي.

وزعم البيت الأبيض أن السفينة المحتجزة “لا تنتمي إلى أي دولة”، فيما قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن الناقلة كانت تتظاهر بأنها روسية للتحايل على العقوبات الأمريكية.

وردت موسكو رسميًا، حيث أكدت وزارة النقل الروسية أن احتجاز قوات البحرية الأمريكية للناقلة في عرض البحر ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

كما طالبت وزارة الخارجية الروسية واشنطن بـ العودة إلى أحكام القانون والتوقف فورًا عن أعمالها غير القانونية ضد “مارينيرا”.

المصدر: روسيا اليوم